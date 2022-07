Video: familia denunció que joven había desaparecido, pero andaba de parranda

Es viral una historia de TikTok de un joven mexicano que fue reportado desaparecido por su familia en Facebook. Sin embargo, él se encontraba en una fiesta mientras sucedió la denuncia de sus padres.

El video fue publicado por el mismo joven en su cuenta de TikTok, según él, en medio de la fiesta empezó a recibir llamadas y miles de mensaje. Algunos de sus amigos empezaron a preguntarle si “estaba bien, que no esperaba que fuera una broma”. Mientras que otros le pedían que reportara que estaba a salvo para ir a donde estaba, pues estaban muy preocupados.

“Pues qué hice o qué, ando bien por, ay ay mamacita ahora qué. No digas mama… pidos, también mis papás saben”, agrega el protagonista del video.

El clip ya tiene más de 7 millones de reproducciones y más de 800 mil me gusta en la plataforma. Miles de comentarios han respondido a lo sucedido y reaccionado a lo sucedido: “Me pasó, pero a mí me mataron”; “Por eso uno no cree tan fácilmente en esas publicaciones de Facebook”; “Siento que va a ser una broma de tus amigos”, entre otros.

Sin embargo, todo resultó ser una broma de sus amigos, los cuales alertaron a los padres del joven e hicieron que todos los allegados a él se preocuparan.

En otro video, el joven explica como le explicó a su padre que se encontraba bien, a lo que le dijo que se cuidara e intentara no llegar tan tarde.

