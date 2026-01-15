Video: famosos futbolistas habrían golpeado a sus vecinos por pedirles bajar el volumen

Gracias al video de una cámara de seguridad en el barrio privado Eusébio en Fortaleza, Brasil, se conoció una fuerte pelea que protagonizaron los futbolistas argentinos José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino con unos vecinos, pero porque los atletas no “dejaban dormir” a todo el barrio.

De acuerdo con la versión conocida por TN, medio local de Argentina, los vecinos le pidieron a los futbolistas que bajaran el volumen y dejaran dormir, a lo que ellos respondieron de manera agresiva, incluso, uno de ellos habría mordido a uno de los implicados durante la discusión.

“En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente”, dijo uno de los futbolistas tratando de defenderse tras lo sucedido.

Según él, sus vecinos llegaron de manera agresiva intentando tratarlos de manera diferente en donde “su honor” y “trabajo” quedaba en un menosprecio que “era irrespetuoso” contra sus allegados y él durante lo sucedido.



📹🇧🇷 Se filtró el video de la pelea de los jugadores argentinos de Fortaleza (Brasil) en Año Nuevo. Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Herrera se habían enfrentado a un vecino en Eusébio, tras denuncias por ruidos.pic.twitter.com/k2hMBtcikf — Pulso Latam (@PulsoLatam) January 15, 2026

“Incluso después de que lo ignoraran, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación”, dijo.

El caso quedó en manos de las autoridades, pues la versión de los vecinos fue que la intolerancia se dio por parte de los futbolistas y ellos “intentaban cuidar su bienestar”. Mientras que los atletas aseguraron que “fueron discriminados” y expusieron sus argumentos en el caso, que, hasta ahora, no ha tenido un punto final y los jugadores siguen con normalidad en sus labores con Fortaleza, club en el cual militan en la primera división de Brasil desde hace tiempo.