En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Videos del devastador tornado que dejó al menos cinco muertos y más de 400 heridos en Brasil

Videos del devastador tornado que dejó al menos cinco muertos y más de 400 heridos en Brasil

El fenómeno alcanzó entre 180 y 250 km/h, lo que provocó severos daños, dejando hasta el momento 5 muertos y varios heridos.

Video del devastador tornado que dejó al menos cinco muertos y más de 400 heridos en Brasil
El fenómeno alcanzó entre 180 y 250 km/h.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad