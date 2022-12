Video: Fiscal lloró en plena audiencia judicial en Bogotá

se evidencia cómosegún él porque

“se siente señalado, cuestionado y sin los elementos necesarios para hacer su trabajo”.

“Voy a dejar dos acotaciones, porque ya llega el momento en que uno se cansa y… estoy cansado. Llevo diez días soportando ataques de todos, uno aquí hace el papel más difícil y todo el mundo lo señala. Estoy a punto de hasta renunciar a mi trabajo porque estoy cansado”, precisó el fiscal.

Según el noticiero, el fiscal estaría en un proceso penal que involucra personas privilegiadas judiciales, donde estaría siendo investigado por irregularidades en el proceso.

“Señor procurador, yo trato de hacer lo mejor posible mi trabajo. A un Policía Judicial usted no le puede dar una orden para verificar una dirección de la víctima porque eso no es un acto de investigación, no tenemos teléfono, no tenemos papel… pido lo imposible, ya no más”, dijo en medio del llanto.

La Fiscalía informó que el funcionario padece estrés debido a una difícil situación familiar, pero no por falta de elementos para ejercer su trabajo.

