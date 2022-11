Video: hombre se quitó la barba y su bebé no lo reconoció; la reacción se hizo viral

Para nadie es un secreto que los hombres cuando se quitan o se dejan la barba y el bigote se ven completamente diferente, por lo que en ocasiones es difícil reconocer a la persona cuando decide hacerse un cambio de look. Sin embargo, para los bebés este cambio suele ser más impactante, cómo lo mostró un video que se hizo viral en redes sociales.

A través de redes sociales empezó a circular un video en el que se ve a un bebé recién nacido y la reacción que tuvo al ver el cambio de look que tuvo su papá. En el video, el hombre se quitó la barba y se la fue a mostrar a su hijo cuando, de repente, el niño reacciona de una manera bastante curiosa.

El bebé, de tan solo 11 meses de edad, se llama Theo y es el protagonista del video. En la grabación, se puede ver cómo su padre empieza a taparse la cara antes de mostrarle su cambio de look.

La reacción del niño fue un poco ‘escandalosa’. Primero, se quedó boquiabierto y con los ojos enfocados en su padre. Después quiso llorar, pero, finalmente, comenzó a tocar el rostro de su padre para corroborar el cambio que se hizo.

Como era de esperarse, el video se volvió viral. Además, el hombre contó cuál fue su impresión al ver la reacción de su bebé:

“Él no lloró. Su mandíbula cayó y golpeó el suelo; me miró en estado de shock. Respiró hondo y se compuso. Después de unos 20 segundos se dio cuenta de que era yo, pero incluso hacia el final del video no parecía convencido del todo. Mi esposa me prefiere con la barba. Durante toda la vida de Theo me ha conocido con ella, así que creo que también la prefiere, le gusta agarrarla y jalarla”, indicó el hombre.

