Video: la conoció por Tinder, la invitó a su casa y ella le robó 20.000 dólares

Un hombre de 50 años fue víctima de una mujer, a la que conoció por Tinder en Buenos Aires, Argentina.

Según medios de ese país, el hombre, rápidamente, invitó a la mujer a su casa, ella lo durmió y terminó robándole 20.000 dólares.

“Al tercer trago que tomé ya me sentí cansado y después no recuerdo más nada. Esto fue hace dos días y todavía sufro falta de memoria. Cuando me hizo efecto, me desplomé y creo que me golpeé contra una mesa”, señaló el hombre.

La mujer se identifica como “Marita” en Tinder y en un video quedó registrado el momento de su huida. Luego de sedar al hombre, hizo ingresar a sus cómplices para cometer el hurto.