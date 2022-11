Video: mujer golpeó a funcionarios de un aeropuerto por perder su vuelo en México

En los aeropuertos es normal ver casos o momentos inesperados a raíz de los pasajeros que se movilizan hacía sus diferentes destinos; sin embargo, también es cotidiano que se presenten problemas a la hora de elegir el vuelo o la reserva, e incluso hay quienes pierden su cita.

Así le sucedió a una mujer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quien perdió su vuelo y ante la impotencia explotó contra los trabajadores de la empresa Emirates que se llevaron la peor versión de la mujer.

En el video que ha circulado por redes sociales, se observa cómo ella golpea a una de las funcionaras y empieza a coger una silla para romper parte del mostrador de la compañía.

Al parecer, la mujer tenía como destino Catar y perdió su vuelo por llegar tarde; al ver que no le tenían solución para recuperar o poder partir el tiempo de su vuelo, esta mujer reacción de la "peor manera".

La pasajera perdió el control y lanzó incluso la ropa que estaba en una maleta, en medio del desespero empezó a colgarse de las pantallas y a dañar todo lo que encontraba a su paso.

No obstante, algunos internautas aseguran que la mujer tendría problemas de salud mental y, por ende, la reacción es normal y no entienden como las funcionarias no le ayudan ante una situación así.

“Que falta de comprensión ante una enfermedad mental que cualquiera pudiera tener en cualquier momento de su vida, nadie está exento de que le ocurra”; “No puede ser… nula capacitación para poder someter a gente así. No quiero ni pensar en si aborda un vuelo con la salud mental que se ve que tiene. Un peligro para ella misma y los demás”; “Según reportes, la señora estaba pasadita de copas”; “Esa gente que dice “que los de mostrador a veces no dan buena cara y bla bla bla”, son algunos de los comentarios.

Esto sucedió ayer en el @aicm en los mostradores de @emirates la pasajera "fue dejada en libertad" pic.twitter.com/ekRr9otQrM — Xime G.I. ♉♀️☮️❤️ (@xime_garmendia) November 2, 2022

