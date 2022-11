Video: mujer se desmayó luego de que su novio le pidiera matrimonio al lado de la Torre Eiffel

Para muchos el matrimonio es una de las épocas más bonita de su vida, por lo que la pedida de mano debe ser algo especial e inolvidable, como le pasó a una joven argentina quien se desmayó después de que su novio le pidiera su mano al lado de la Torre Eiffel en París, Francia. El suceso fue captado por un video que se volvió viral rápidamente en redes sociales.

Lily, una abogada que vive en Argentina, es la protagonista de esta historia. La mujer, después de desmayarse, contó a través su cuenta de TikTok el suceso que le pasó en Paris, una de las ciudades más románticas del mundo.

En París queda la Torre Eiffel, lugar donde se suelen subirlas las parejas para pedir matrimonio o para hacer el famoso cierre del candado en las barandas del sitio. Sin embargo, para Lily, ir a Francia no fue del todo oportuno, ya que arruinó la propuesta de matrimonio que le hizo su novio.

En el video, se ve cómo el novio de Lily trata de pedirle su mano al lado de la Torre Eiffel, pero, inesperadamente, la joven argentina quedó tan sorprendida que resultó en el piso, dado a que se desmayó antes de concretar el compromiso.

El joven, quien había colocado una cámara para grabar la reacción de su novia, quedó sorprendido al ver a su novia en el piso. En el video, se puede ver cómo él trata de agarrar a Lily, pero, de igual forma, la mujer resultó en el piso.

El vídeo ya suma más de 640.000 reproducciones en el momento de escribir este artículo y está cerca de los 100.000 'me gusta'. También ha recibido casi 500 respuestas a cada cual mejor.

Me río, pero podría ser yo", "No me burlo porque podría ser yo perfectamente", “Todo el sueño de una mujer, desmayarse en Paris”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales.

Vea cómo terminó la mujer después de desmayarse al lado de la Torre Eiffel:

