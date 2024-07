Video: reconocida actriz venezolana rompió en llanto por resultado de las elecciones

La reconocida actriz venezolana Korina Rivadeneira no pudo contener su tristeza y frustración al enterarse de los resultados de las recientes elecciones en Venezuela. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la actriz expresó su profundo pesar al conocer que Nicolás Maduro había sido reelegido una vez más como presidente, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La noticia fue un golpe devastador para Rivadeneira, quien ha sido una voz crítica del régimen de Maduro y de las múltiples acusaciones de fraude electoral. La actriz observó cómo los resultados mostraban que Maduro había obtenido el 51.2 % de los votos, a pesar de las numerosas denuncias de irregularidades y manipulación en varios centros de votación.

La actriz no pudo contener su indignación y exclamó: “¡Qué mie***, qué basura!”, antes de finalizar su transmisión en vivo. Días después, Rivadeneira volvió a dirigirse a sus seguidores a través de sus redes sociales, compartiendo un emotivo mensaje que reflejaba el dolor y la desilusión que sentía.

“Tengo el corazón en mil pedazos. No entiendo”, escribió. Luego, en un video, que rápidamente se viralizó y generó una oleada de mensajes de apoyo y solidaridad. “No sé cómo hacer este video, simplemente lo voy a hacer”, dijo entre lágrimas.

La actriz continuó explicando que se encontraba fuera de Venezuela en ese momento debido a compromisos laborales que tenía junto a su esposo, el piloto de carreras Mario Hart. “Me vine en esta fecha porque era la única fecha que Mario tenía libre. Y estoy tan arrepentida de no haber previsto esto porque me siento tan ajena a todo lo que estoy viviendo acá”, confesó.

Rivadeneira expresó su impotencia y frustración por no poder estar presente en su país durante un momento tan crítico. “Ni siquiera estoy presente, no he tenido ningún momento con Mario porque mi corazón, mi mente están en Venezuela y en todo lo que está pasando. Y ya que no puedo estar en Venezuela, obviamente, por lo menos hubiera estado en Perú con mis amigas. Siento impotencia, así como todos los venezolanos”, afirmó.

Para la actriz, la distancia física no ha sido impedimento para mantenerse al tanto de la situación en Venezuela. Reveló que ha estado en constante comunicación con su familia y pendiente de todas las noticias que llegan desde su país.