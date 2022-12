Video: Youtuber se rapa por niña que padece cáncer y revoluciona las redes

Carola Acosta, más conocida como ‘Killadamente’ es una mujer dominicana que está dando de qué hablar en las redes sociales por un acto que ha sido aplaudido por sus más de 2.7 millones de seguidores.



‘Killadamente’ publicó este domingo un video en que decide raparse el cabello después de recibir un conmovedor mensaje por parte de una niña quien padece cáncer. “Hola, tengo 12 años y tengo cáncer, Killada, hace un año aprendí a quererme sin importar lo que digan los demás, ya había aprendido a quererme gracias a tus vídeos, pero ahora estoy flaca y calva, me siento fea, me quiero morir, ojalá un día puedas contestarme", dice el mensaje de la menor.



La dominicana se rapó el cabello y dejó un mensaje en sus redes para que la gente se fije en la belleza interior y no en la exterior. "En primer lugar, tú no necesitas esto (cabello) para ser linda, lo que nos hace bonita, es cómo seamos por dentro, cómo amemos a nuestra gente, qué tan lindas personas seamos", dijo ‘Killadamente’ al tiempo que anunció la campaña ‘Me amo y no me importa’, para ayudar a los pequeños que padecen de esta enfermedad.



