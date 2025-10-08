Viuda de Martín Elías denunció a Lily Díaz tras acalorada discusión en redes; conozca el motivo

Luego de que la hija de Diomedes Díaz, Lily Díaz, revelara audios que recibió de la viuda de su hermano Martín Elías, Dayana Jaimes, envuelta en un escándalo por, supuestamente, haber tenido una relación sentimental con el exesposo de Betsy, la misma dio a conocer que puso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia fue hecha por Dayana contra Lily Díaz por esta publicar información privada como, por ejemplo, su número personal, el cual se vio expuesto cuando Lily Díaz mostraba en redes sociales los audios que recibió.

"Me cansé del hostigamiento de esta mujer. Voy a ir a la Fiscalía a poner un denuncia penal porque después de que se hizo publica una información de mi celular he recibido innumerables mensajes con amenazas, entonces hay que cuidarse y prefiero hacerlo por la vía legal, como debe ser. En algún momento la verdad saldrá a la luz. Me han amenazado de 10.000 maneras, no saben como tengo mi celular", dijo Dayana Jaimes en redes.



Sobre el escándalo

El centro del conflicto es Evelio Escorcia, un hombre que, según las fuentes, ya tenía un historial de infidelidades. El enfrentamiento se hizo público la noche del 7 de octubre, cuando Lili Díaz publicó unos audios de Dayana Jaimes a través de sus historias de Instagram, donde se escuchan fuertes insultos.

En el audio, Jaimes confronta a Díaz, refiriéndose a su estatus como esposa del fallecido cantante y atacando la situación personal de Díaz. Se escucha a Dayana Jaimes decir: “Deja de ser tan ridícula y tan payasa, Lili, ubícate, ubícate, porque entre tú y yo hay una gran diferencia que tú no te llegas a imaginar".

La controversia tiene raíces previas de infidelidad. Evelio Escorcia le había sido previamente infiel a Lili Díaz con María Nella, quien era una de las amigas más cercanas de Díaz.

A pesar de esta primera traición, la hija del ‘Cacique’ había perdonado la infidelidad y, posteriormente, anunció que estaba embarazada de mellizos. En abril de este año María Nella hizo pública otra supuesta infidelidad de Evelio hacia Lili. En esta ocasión, la mujer señalada de ser la tercera en discordia fue Dayana Jaimes, revelación que se hizo con una foto donde se les veía dándose un beso.

Aunque la polémica estalló en abril con la publicación de la fotografía, "ninguna se pronunció sobre la polémica" en aquel momento, sino hasta la reciente confrontación en redes sociales la noche del 7 de octubre