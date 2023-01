“Vivimos en una sociedad en la que nos educaron a no creer en la mujer”: Claudia Morales

El remezón que generaron las denuncias del exsenador Gustavo Bolívar, quien el pasado 7 de enero a través de una entrevista con la Revista Semana destapó el que sería el mayor escándalo del Congreso, en el que señaló que hay una red de prostitución. Las declaraciones siguen teniendo fuertes repercusiones en las redes sociales.

Según el exparlamentario, en la actualidad opera la que sería un entramado en el que senadores chantajean mujeres para que accedan a sus pretensiones sexuales , a cambio de conservar su empleo. Esto ha causado que desde diferentes vertientes se exijan investigaciones a fondo, en pro de esclarecer estas graves acusaciones.

Al respecto, la periodista Claudia Morales, quien fue víctima de abuso sexual, un hecho que dio a conocer el 9 de enero de 2018, en una columna llamada 'Una defensa del silencio', habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de este caso y de la radiografía que existe acerca de este tema.

"Una cosa es saber de casos de abuso, otra es intuirlo. Pienso que una emoción o característica del silencio es el miedo. ¿Qué pasa si me involucro en un caso que no directamente me está afectando a mí? ¿Qué pasa si acompaño a una mujer que está siendo abusada? ¿Puedo perder mi trabajo?", indicó Morales.

Para la comunicadora, la cobardía también puede ser una característica en estos casos. "Es importante compartir una idea que tengo: vivimos en una sociedad en la que nos educaron a no creer en la mujer y nos silenciaron cuando se trata de un tema importante, como es el abuso a la mujer ", recalcó.

En su concepto, es vital vencer el miedo y la cobardía, si así fuera el caso y el aspecto cultural, de cómo en muchos casos las mujeres han sido educadas. "Pero también carecemos de la solidaridad y empatía, no pensamos en el otro y si no superamos eso, no hay manera de acercarse a esa potencial víctima", expresó.

Lo otro que puede ocurrir, de acuerdo con Morales, es que esa persona que sufre de abuso no quiera que nadie la ayude, "y cualquier mano que se pueda tender sea rechazada; no por nada distinto que por un mecanismo de autoprotección".

En su vivencia, cuando señaló que fue abusada por uno de sus jefes, mientras cumplía una gira en el extranjero, manifestó que hubo gente que intuía que pudiera haber vivido este amargo suceso, "pero no la certeza de que alguien lo supiera".

Hace cinco años, tras dar a conocer que fue víctima de abuso, dijo que vio mujeres que prefirieron guardar silencio ante situaciones similares a las que ella tuvo que vivir.

"Y allí está en parte ese debate: meterse o no meterse en algo, en opinar o no. Y luego hay ausencia de empatía, también lo observé en mi caso y era ver cómo las demás mujeres servían de plataforma para juzgar y criticar", resaltó.

Dejó en claro que al personalizarse esta grave problemática, termina siendo tema de debate de pocos días. Para su fortuna, "después de lo que pasó con la columna, he tenido un soporte emocional de mi esposo y mi hija, que es a prueba de balas. Lo que hizo fue darme más fuerza y más amor".

En Colombia, según Morales, "hay una cultura horrible" en la que está metido el machismo, pero considera que en entornos culturales, escolares y hasta familiares han empezado a abordarse. "Hoy en día, los padres de familia tenemos una enorme responsabilidad en la forma en cómo le hablamos a nuestros hijos", puntualizó.

"Nosotros podemos empezar de algo que es la libertad: libres para actuar, acompañar, pensar, debatir y creo que esa es una condición relativa y muy restringida en el mundo social y laboral en el que nos desenvolvemos. Y lo quiero concentrar en Colombia, aunque no es un asunto exclusivo de nuestro país", finalizó Morales.