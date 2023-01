“Basta con entrar y darse cuenta cómo funciona”: abogada Bejarano sobre presunto abuso en Congreso

Este domingo, 15 de enero, la abogada Ana Bejarano en su columna en Cambio entregó detalles de la que sería la red de prostitución que denunció hace unos días el exsenador Gustavo Bolívar. Invitó a las víctimas a contar sus casos y señaló por qué ella no revela los nombres de los presuntos abusadores.

“Uno no puede andar diciendo: Yo sé, me contaron… si no tengo pruebas, que las tienen que dar las víctimas. Por eso hay que rodear a las mujeres, darles acceso a los medios y a la justicia, para que sean dueñas de su historia”, dijo la abogada en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

Publicidad

La columnista agregó que ser testigo de oído no es suficiente para una denuncia penal, por lo que invitó a las mujeres y a los distintos medios de comunicación a dar un espacio para que las víctimas puedan contar sus casos.

“Un testigo de oído no es suficiente prueba. En la columna lo que quise decir es que, independientemente lo que quiso decir Gustavo Bolívar, ese escenario de abuso y acoso es absolutamente demostrable en el Congreso, basta con entrar, trabajar una tarde y darse cuenta de cómo funciona”, añadió.

Y es que Bejarano contó en su columna que “durante una trasnochada salvaje” una mujer que trabajaba con un influyente congresista le confesó que dicho parlamentario le solicitaba favores sexuales y que, gracias a esto, eran premiadas con estradas a importantes reuniones o encargos sustanciales.