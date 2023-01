“No hay ningún pacto de La Picota”: abogado sobre reunión en cárcel de Itagüí con cabecillas paras

El abogado Daniel Rueda, quien perteneció a la Corporación Nueva Arcoíris en la fase inicial de la conversación en diferentes cárceles del país con líderes de paramilitares y Bacrim para el objetivo del Gobierno nacional de la paz total, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la instalación de una mesa de diálogo en la cárcel de Itagüí el 18 de enero.

“No existe ningún pacto de La Picota. Algunas personas nos acercamos a las cárceles, yo en calidad de defensor de derechos humanos, a plantearle a algunos actores del conflicto la necesidad de pacificar el país, pero esto no tiene ningún tipo de acuerdo, porque eso llevaría a algunos puntos que tendrían que asumirse y eso no existe”, enfatizó el abogado.

Publicidad

Rueda comentó que esta mesa de diálogo será la materialización de las reuniones que en su momento realizó el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, durante la campaña electoral para buscar la paz total, en especial para las comunidades que no tienen una seguridad diaria en sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos criminales que tienen como principal fuente de financiamiento el narcotráfico.

Dentro de la reunión que habrá este 18 de enero resalta la presencia de Mauricio Alberto González Sepúlveda, alias ‘El Ronco’, de ‘La oficina’ y el abogado Edison López, apoderado de Juan Carlos Castro, alias ‘Pichi’.

“El país se le salió de las manos a los gobiernos anteriores y lo único que está buscando esto es que tomemos un rumbo diferente (…) Para las bandas criminales creo que la vía es sometimiento, otra cosa en negociar con actores políticos”, añadió.

¿Qué están pidiendo estos paramilitares?

Publicidad

De acuerdo con el abogado, los paramilitares, si se acogen al proceso de paz total, están interesados en pagar sus penas de condena en el país y no en otro, en calidad de extradición.

Asimismo, indicó que existe la figura de “inmunidad total” en la ley y que pueden ser beneficiarios en caso de entregar los detalles de los negocios de sus actividades ilícitas y contar la verdad a las víctimas.

Publicidad

“La oferta que ellos le pueden hacer al Estado es entregar los bienes que hicieron parte de lo que se ganaron con las actividades ilícitas. Este tema no solo lo está buscando las personas que están en las cárceles, sino las que están afuera”, concluyó.

Puede ver: Las razones de la Fiscalía para negar solicitud de suspender órdenes de captura a 16 paramilitares