Westcol se disculpó por malas palabras contra Ibagué: "El diablo iluminó mi cerebro"

Después la polémica en contra de Westcol , que fue duramente criticado en redes sociales después de lanzar varios comentarios denigrantes en contra de la ciudad de Ibagué, el influencer antioqueño habló de lo sucedido y pidió disculpas a sus habitantes.

“Yo me equivoque con lo de Ibagué, me equivoque porque es una ciudad que no merecía eso, parce. Y las palabras que salieron de mi boca, ofendieron a mucha gente y no me parece lo correcto”, manifestó Westcol en sus comentarios.

Asimismo, Westcol aseguró que solo podía pedir perdón por lo sucedido porque fue un momento en donde "no pensó con claridad" y no fue Dios, sino "el diablo" el que actuó por él en ese preciso instante.

“Siento que Dios no iluminó mi cerebro, lo iluminó el diablo (...) Tapen esa cantidad de huecos que tienen”, añadió el paisa. Westcol también mencionó al Deportes Tolima y la comida de Ibagué en sus palabras.

Sin embargo, las palabras de Westcol no cayeron bien en los habitantes de Ibagué, pues lo tildaron de "falso" e "hipócrita" con sus disculpas. Según algunos seguidores del paisa, sus disculpas fueron forzadas y solo lo hizo para quedar bien con un público en especial.

¿Qué fue lo que dijo Westcol de Ibagué?

“Para los de Ibagué que viven en ese hijuepu** hueco, solo quiero que lo sepan y me encanta decirles. Una de las cosas que más me llena a mí por dentro es decir que Ibagué es una mierd*”, expresó Westcol durante una de sus transmisiones en Twitch.

Los comentarios de Westcol son en referencia a cómo conocen a los colombianos en el exterior, pues, según él, nadie va a preguntar por regiones diferentes a la de Antioquia y la ciudad de Medellín.

De inmediato las palabras del antioqueño llegaron a los oídos de los ibaguereños que rechazaron vehemente sus comentarios, entre estos, el alcalde de la ciudad, Andrés Hurtado, quien declaró al influencer como persona "no grata" en la capital musical.

Ey gente de #Ibagué, que opinan de este petardo... sean regionalistas y no ayuden a monetizar a ese imbecil. #WestCol pic.twitter.com/I8VB4bPTQ9 — Daniel Vp (@Villa23_Daniel) March 23, 2023

