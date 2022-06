Y con su mejor amigo: se enteró que le eran infiel a través de un video que se hizo viral

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales de mayor impacto en los internautas, y en su mayoría los usuarios de esta son jóvenes. Desde bailes hasta recetas llegan a ser tendencia en dicha plataforma, pero el ‘chisme’ también genera varias reproducciones y hace algunos días se hizo viral un video en el que una infidelidad quedó captada en una cámara de seguridad.

En el clip publicado por el usuario sanadry21, se puede ver la grabación de una cámara de seguridad de una tienda de barrio, en la que hay una joven besándose con otro muchacho, hasta que llega el hombre con el cual esta se encontraba saliendo en ese momento y los dos se alejan rápidamente y ‘se hacen los locos’. Luego de eso se puede ver cómo el amigo, que anteriormente estaba besando a su conquista, lo abraza, escondiéndole los ‘cachos’.

El joven, que no se dio cuenta de la infidelidad en el momento, sí pudo saber la verdad después de que se publicara el video en TikTok y le llegara la información de que aparentemente aparecía él en una publicación viral.

Tras esto, el muchacho decidió aclarar dudas de lo ocurrido mediante un video.

“Creería que no hay mucho qué hablar. El video muestra todo lo que pasó y para ponerlos en contexto, fue de hace un tiempo, pero hasta ahora me di cuenta de ello (…) Con ella nunca fuimos nada oficial, sí salimos, y en ese video estábamos saliendo. El muchacho que aparece era un amigo muy cercano, a él lo conocí gracias a ella. Me lo presentó como su mejor amigo, casi como si fuera su 'hermano'”, expresó el joven en el video.

Más adelante, aclaró que aquel día habían ido a un supermercado cerca de su casa a comprar unas cosas para comer y pasar una tarde agradable y que hasta en un momento los dejó solos en su casa.

Sin embargo, él no se había percatado de eso, hasta hace algunos días, cuando le empezaron a llegar mensajes a WhatsApp diciéndole que se había vuelto viral, ahí descubrió todo.

“Siempre me decía que no era yo, sino que era ella la que no estaba lista para estar en una relación. Ahora ella está con él”, sentenció.

