Yeison Jiménez denuncia que se están haciendo pasar por él en Instagram: "Ayúdenme a reportar"

Nuevamente el nombre de Yeison Jiménez se viralizó en redes sociales. Sin embargo, esta vez no por una canción o concierto del artistas, sino por una denuncia que hizo a través de su cuenta de Instagram en donde alguien se está haciendo pasar por él para estafar a sus seguidores.

Según el cantante, sus seguidores han recibidos algunos mensajes en donde supuestamente él les está pidiendo dinero. El estafador usa la excusa de que "es una cuenta privada" que solo usa con los familiares y la principal es netamente profesional, esto para que personas caigan y le envíen dinero.

El cantante mostró el pantallazo que una seguidora recibió del supuesto perfil de él: "Agradezco tu apoyo constante a mi música. Espero no dejes de apoyar (...) Normalmente no hablo con fans, pero me apoyas mucho, por eso te contacté con mi cuenta privada, lo siento si hice un movimiento en falso".

Sin embargo, el cantante aclaró que no tiene ni la necesidad ni el tiempo para hacer ese tipo de cosas y le pidió a su comunidad que denunciara la cuenta del estafador que buscaba aprovecharse de sus fans.

"No tengo ninguna cuenta privada ni nada de eso, no se dejen estafar ni pedir foto ni nada. Ayúdenme a denunciar, a reportar a este hp (...) Por favor tengan cuidado y reporten", manifestó el cantante en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó por este hecho.

No es la primera vez que el oriundo de Manzanares, Caldas, es víctima de suplantación de identidad, pues, en algún momento, estafadores se hicieron pasar por familiares de él para vender celulares y otros productos. Algo que también tuvo que salir a aclarar el cantante en sus redes sociales pidiendo denunciar antes las autoridades todo ese tipo de cuenta que usaran su nombre para hacer daño o engañar.