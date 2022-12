“Yo no me le arrugo”: Uribe a Nicolás Maduro

En Bucaramanga el senador Álvaro Uribe se refirió a la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela y señaló que él si daría solución a los inconvenientes que se han presentado entre ambos gobiernos.

El expresidente indicó de una manera muy coloquial que no le tiene miedo al presidente del vecino país Nicolás Maduro.

“Yo ya no me pongo bravo sino en los reencauchados y los acabaron, claro que no los voy a meter a usted en esa pelea mía con Maduro, esa déjenmela a mí que yo no me le arrugo”, dijo el exmandatario.

Escuche en este audio más información sobre:

- El Centro Democrático asegura que el aumento en la inversión que el Departamento Nacional de Planeación asegura se hará en el 2016 para los 32 departamentos no es cierto.

- El abogado de la alcaldesa de Suba, Marisol Perilla, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago indicó que la acusación presentada por la Fiscalía está basada en opiniones jurídicas y no en pruebas, esto luego que la Fiscalía acusara a su cliente de celebrar, de forma indebida, contratos por más de 2 mil 500 millones de pesos.

- Cuatro "falsas víctimas" de la masacre de Mapiripán cometida en 1997 aceptaron cargos.

- Absuelven al padre Isaac Ramírez en un proceso por abuso sexual; el juez consideró que no se presentaron pruebas en contra del párroco acusado de abusar de una menor de 14 años.

- El Team Colombia anunció que no saldrá para la temporada ciclística del año entrante.

- El Ministerio de Trabajo sancionó a empresas relacionadas con el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá por abuso laboral.

- Ya tiene luz verde la construcción de la “megaestación” subterránea en la carrera 7ª con calle 100.