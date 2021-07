Yolanda Chaparro y Gustavo Quintana, rostros de la lucha por la eutanasia en Colombia

Gustavo Quintana, más conocido como el

‘Doctor muerte’ por haber practicado más de 500 eutanasias en el país a personas que rogaron por su intervención al padecer enfermedades terminales y Yolanda Chaparro, una abuelita que peleó una batalla legal por dicha practicas tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, son dos de los defensores de la misma en Colombia.

En una entrevista para Los Informantes, Gustavo Quintana contó que superó las 500 eutanasias.

"Hace tres días completé la eutanasia 503", dijo para Los Informantes Quintana, quien sería la persona que más eutanasias ha practicado en el mundo.

"Yo soy de los que ambicionaría vivir muchos años, adoro vivir", indicó Quintana.

¿Qué piensa sobre el apodo el Doctor Muerte?

"A mi familia no le gusta, a mi, en principio, no me gustaba. Yo soy el doctor de la muerte digna", enfatizó.

¿Qué piensa de la eutanasia?

"Yo le quito la vida a alguien que no quiere seguir viviendo. La eutanasia tiene que ser un proceso privado, para la familia. Todo ser humano debe tener el derecho a escoger su forma de vida y su forma de morir, de terminar su propia vida", manifestó Quintana.

Por su parte, Yolanda Chaparro también habló con Los Informantes, cuyo equipo estuvo horas antes de que se le practicara la eutanasia con autorización de la familia.

"Nosotros tenemos la cultura de la alegría, nunca hablamos de temas que nos hagan daño, La muerte, en nuestra cultura, no es bien recibida", dijo.

Chaparro falleció el 21 de junio de este año.