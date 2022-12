Youtuber que abandonó a su hijo autista dijo que era caro mantenerlo

Rompió el silencio Myka Stauffer, la youtuber que con su esposo adoptó un niño autista y después fue entregado a otra familia. Negó que haya ganado dinero con la adopción del niño y sostuvo que los “escasos” recursos que se obtuvieron fueron devueltos totalmente, además sostuvo que no era barato sostenerlo.

Vea también: Pareja de youtubers devolvió a hijo autista adoptado luego de ganar una fortuna con él

Publicidad

La pareja en su momento fue objeto de durísimas críticas por rechazar al pequeño. Al escarnio, se sumaron acusaciones de enriquecerse a costa del pequeño.

Myka Stauffer pidió perdón y aseguró que se siente mal por haber decepcionado a miles de personas.

La mujer dijo que fue tonta, arrogante e ingenua, al tiempo que negó que esté siendo investigada por entregar la custodia del menor a otra familia.

Publicidad

Además, negó que haya obtenido dinero con la adopción del niño y sostuvo que los “escasos” recursos que se obtuvieron fueron devueltos totalmente.

Esta es la traducción del lacónico comunicado:

Publicidad

“Primero quiero disculparme por el alboroto y asumir toda la responsabilidad por todo el daño causado. Esta decisión ha causado que a muchas personas se les haya roto el corazón y siento decepcionar a tantas mujeres que me admiraban como madre. Siento la confusión y el dolor que he causado. Lamento no ser capaz de contar más de mi historia desde el comienzo.

Nunca podría haber anticipado los incidentes privados para lo que sucedió, hice mimejor esfuerzo para salir adelante. Me disculpo por ser tan ingenua. Cuando comencé el proceso de adopción, no fui selectiva ni estaba preparada. Recibí en mi casa, en línea, un video para prepararme y obtuve la licencia de adopción. Necesitaba mayor preparación.

No puedo decir que desearía que esto nunca hay sucedido porque todavía estoy contenta de que Huxley esté aquí y tenga la ayuda que necesita.

Pese a saber que es más feliz en su nuevo hogar, todavía estoy traumatizada y lo lamento. Quería ayudar y me puse en disposición a cualquier niño que lo necesitara. Fui ingenua, tonta y arrogante. Ojalá hubiese estado mejor preparado y hubiese hecho más.

Publicidad

Nunca deseé interrumpirlo. La adopción y todas las necesidades especiales son increíbles y tengo mucho respeto por cada adoptado, padres adoptivos y padres con necesidades especiales. Los admiro de mil maneras. Lo siento por lastimar a la comunidad de alguna forma.

Finalmente, quiero desmentir dos rumores absolutos. No adoptamos a un niño para hacernos ricos. Mientras recibíamos fondos para Huxley y su viaje, cada centavo y más fue regresado. Costear las necesidades de Huxley era caro y nos aseguramos de que obtuviera todos los servicios y servicios que tuvimos al alcance de las posibilidades.

Publicidad

En segundo lugar, no estamos bajo ningún tipo de investigación.

Espero compartir más de mi versión de la historia próximamente. Finalmente, lo siento mucho por la decepción. Yo también quiero decir que las mamás necesitan un lugar seguro para pedir ayuda cuando luchan. Amamos a Huxley y sabemos que esta fue la decisión correcta para él y su futuro. Rezamos para que Huxley tenga un mejor futuro”.

Myka y James Stauffer, son acusados de hacer una fortuna en YouTube pidiendo ayuda para adoptar y criar al niño. Ambos cobraron gran notoriedad con su canal llamado The Stauffer Family, en el cual narraron las incidencias del proceso de adopción del pequeño Huxley, de nacionalidad china, al que acogieron en 2016 siendo apenas un bebé.

"Dios nos ablandó el corazón”, decían para convocar la solidaridad.

Publicidad