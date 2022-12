Así funcionarán los mensajes borrados de WhatsApp

Seguramente en algún momento le ha pasado que envió un mensaje en WhatsApp por error o del cual se arrepintió y ya no había marcha atrás, pues ahora es posible borrarlo (ya es oficial) tal como se había anticipado hace tres meses.



La función ya está activa para los usuarios que tienen la última versión de la aplicación en sus celulares. Luego de enviado el mensaje, la persona tendrá un margen de cinco minutos para anularlo.



-En Android, simplemente mantener pulsado el mensaje para resaltarlo, luego tocar el botón anular.



-En iPhone y Windows Phone, mantener pulsado el mensaje para resaltarlo y, a continuación, tocar Recall.



Uno de los aspectos negativos de esta función es que se deja registro del mensaje eliminado, pues el receptor del mensaje será notificado que este fue borrado.



Recuerde que, si usted o su destinatario no están usando la última versión de WhatsApp para Android, iPhone o Windows Phone, esta función no será compatible.



Se espera que la función esté activa en la mayoría de los celulares a más tardar en 3 semanas.