La aplicación que reconoce billetes en segundos, sin importar el país o el valor

Cada vez más, la tecnología se une al cubrimiento de las necesidades principales del ser humano. Los desarrolladores de distintas herramientas se han acercado gracias a la innovación que se presenta al alcance de las personas que tienen una necesidad, facilitando su acceso a recursos tecnológicos que sirvan de guía para el día a día.

Es por esto que la compañía Hayaku s.r.o., de República Checa, desarrolló una aplicación que le facilita a las personas ciegas o con baja visión reconocer billetes de cualquier moneda y cualquier valor, con el fin de facilitar su acceso al uso de dispositivos móviles y ser una mano amiga, uniendo tecnologías que conectan el lenguaje con la inteligencia artificial para, en cuestión de segundos, lograr identificar el billete que se necesite, su valor y la moneda a la que pertenece.



Podrá leer billetes con un toque

Esta app se llama Cash Reader y, según los desarrolladores, su función principal es permitir la identificación de billetes a partir del uso de la cámara del celular al instante. Solo se necesita poner el billete frente a la cámara, abrir la aplicación móvil, y esta hará lectura a través de patrones y notificará al usuario la moneda y el valor del billete.

Ahora, para las personas con discapacidad visual y/o auditiva, la aplicación emite un mensaje con el texto a voz del dispositivo aportando los datos del billete que se muestre en la cámara y, además, en caso de ser necesario, también cuenta con un lenguaje en el que, a través de vibraciones, notifica al usuario los datos del billete. Esta app es compatible con los sistemas de lectura de texto de Android y iOS, lo que facilita su proceso de lectura al usuario.

Foto: Imagen generada con Image fx

Podrá identificar billetes falsos

Los creadores de esta aplicación no determinaron directamente si era posible o no hacer la verificación de la autenticidad de un billete, debido a que se requiere de lectores específicos para hacerlo y con la cámara solo se verifica el valor y moneda de los billetes.

En ese caso, no es una aplicación diseñada para mostrar si un billete es auténtico, pero sí para reconocer cuánto vale y de qué país es. Es decir, que si el usuario desea saber de dónde es un billete, podrá hacerlo desde la aplicación y esto permitirá hacer un reconocimiento de la procedencia, mas no afirma que sea un billete falso o auténtico.

Para eso se recomienda consultar en los bancos centrales o entidades oficiales para realizar la confirmación de la autenticidad y, además, evitar estafas.