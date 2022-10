La aplicación que “regaña” a quienes faltan al gimnasio

¿Le gustaría que su celular lo reprenda por su inconstancia en el gimnasio? Para quienes por algún motivo no cumplen con su rutina y cierta presión los estimula a hacerlo, crearon la app Abusive Gym Reminder.



No se trata de una simple alarma en el teléfono móvil, si la aplicación detecta que por varios días consecutivos el usuario no ha asistido al gimnasio, comenzará a enviar mensajes como “eres un desastre” o “vas a morir solo”.



Sin embargo, aunque parezca fuerte, el nivel de los insultos o llamados de atención podrá ser regulado por el usuario. Para comenzar a utilizar la app se debe permitir el acceso a la ubicación y añadir el gimnasio en un mapa indicando también el horario en el que regularmente se asiste.

De esta manera, Abusive Gym Reminder hará un seguimiento y enviará notificaciones para recordar el compromiso que muchos inician con entusiasmo, pero les cuesta sostener en el tiempo.



La app, que cuenta con estadísticas de rendimiento y calendario, está disponible en Google Play y App Store.