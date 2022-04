Twitter para Elon Musk, ¿un capricho o una jugada maestra?

Mauricio Cabrera, experto mexicano en medios digitales, habló en Mañanas BLU sobre la adquisición de la red social Twitter por parte del magnate Elon Musk , en medio de las incógnitas que rodean la multimillonaria transacción que supera los 44.000 millones de dólares. El analista respondió a las dudas sobre si se trata de un capricho o una jugada maestra del magnate de Tesla y SpaceX.

"No me parece que sea un capricho, porque claramente Musk es una persona que más allá de haber demostrado ser impulsiva, en este caso entiende perfectamente el poder que tiene Twitter para él poder difundir mensajes que no solo tengan que ver con los resultados como negocio y plataforma, sino también con las otras temáticas que él pone sobre la mesa", opinó Cabrera.

"No me queda la sensación de que sea un capricho, más bien el entendimiento que tiene muy claro sobre la influencia que gana haciéndose con Twitter. Parece que estamos ante la imagen de súper humano a la figura que nos han pintado con Ironman, con Tuny Stark, un multimillonario que supuestamente busca el bien de la humanidad, en este caso a través del libre discurso. Habría que ver cómo funciona en la práctica", agregó.

De acuerdo con Cabrera, el discurso de Musk sobre sus propósitos con Twitter hay aspectos notables, como el de la descentralización del algoritmo, lo que aportaría mayor transparencia a la red social.

"Una de las promesas de Elon Musk es lanzar un algoritmo de código abierto en el que otras empresas puedan realizar y trabajar, primero para hacer visible para la gente este tipo de ponderaciones, es decir, porqué un tuit viaja a grandes cantidades de audiencias y otros no", indicó el experto.