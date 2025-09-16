Usuarios no tendrán que pagar premium de Spotify para tener esta función

Una vez más, Spotify anunció cambios en su plataforma tras el recinto cambio en la máxima calidad de audio, que era un pedido de los usuarios durante meses. Pero ahora enfocado en aquellos que no pagan el premium, buscando ofrecer más alternativas en sus playlist.

Ahora, podrán compartir y guardar una canción que tengan "pegada" para que puedan escucharla cuando quiere, es decir, una opción que antes era exclusiva para los usuarios de paga y, ahora, también estará totalmente gratuita.

Foto: AFP

"Cada día, millones de personas en todo el mundo recurren a Spotify para disfrutar de su música favorita. Mejoramos constantemente el servicio para ayudarte a descubrir música con funciones exclusivas para Premium, como Lossless , AI Playlist y Mix ; funciones compatibles con la experiencia gratuita y de pago, como Mensajes y la lista diaria ; y listas de reproducción seleccionadas por nuestro equipo editorial musical global. Todo está diseñado para que los oyentes se acerquen a sus artistas favoritos y los conecten con sus próximas canciones favoritas", indicaron en un comunicado.

Además, funciones como letras de canciones y zonas como descubrimiento semanal se potencian en estos usuarios, según explicaron. Todo esto de la mano a novedades que llegarán a los que pagan la suscripción.



Así puede usar la nueva función