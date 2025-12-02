Así es el Galaxy Z TriFold: el plegable de Samsung que competirá con Huawei y Google

Samsung continúa liderando la categoría de dispositivos plegables con propuestas cada vez más avanzadas. Su nueva apuesta es el Galaxy Z TriFold, un teléfono de edición especial que llega este martes, 2 de diciembre, y que busca ampliar las posibilidades de productividad y entretenimiento dentro del ecosistema de la marca.

Samsung Galaxy Z TriFold cuanta con una pantalla total de 10 pulgadas. Foto: AFP

El nuevo ZTriFold se despliega hacia el centro de la pantalla, con el fin de proteger la pantalla central —la principal del equipo— donde se integra buena parte del hardware.



¿Cuándo sale a la venta el Samsung Galaxy Z TriFold?

El Galaxy Z TriFold se despliega hasta 25,4 centímetros de pantalla, superando el espacio disponible en dispositivos plegables convencionales. Su pantalla total de 10 pulgadas, la batería de 5600 mAh, la carga de 45 W y el procesador Snapdragon Elite de 8 núcleos lo ubican en la gama más alta del segmento. También integra un sistema fotográfico con cámara principal de 200 megapixeles (MP), ultra gran angular de 12 MP y telefoto de 10 MP.

El nuevo Samsung Galaxy Z TriFold llegaría a Colombia el primer trimestre de 2026. Foto: AFP

En comparación, el Huawei Mate X5 mantiene un formato plegable tradicional en doble panel, ofreciendo una pantalla amplia pero no tan extensa como la que logra Samsung con su despliegue triple. Huawei destaca más por la resistencia de su bisagra reforzada y la autonomía, mientras que Samsung apuesta por un espacio multitarea mayor.

Por su parte, el Google Pixel Fold prioriza la integración con sus herramientas de inteligencia artificial y un software optimizado para tareas simultáneas. Aunque es más compacto que el TriFold, no alcanza la misma área útil de pantalla ni su versatilidad en modos de uso.



El Galaxy Z TriFold llegará a tiendas el viernes, 12 de diciembre, primero en Corea del Sur, con llegada estimada a Estados Unidos y Latinoamérica en el primer trimestre de 2026.



¿Cuánto cuesta el nuevo Galaxy Z TriFold?

Con un peso de 309 gramos y solo 0,5 cm de grosor en su punto más delgado, el Galaxy Z TriFold utiliza titanio y una estructura metálica diseñada para mejorar la durabilidad del dispositivo. Su precio de lanzamiento será de 2.443 dólares (más de 9 millones de pesos colombianos).

El Samsung Galaxy Z TriFold tendrá un costo superior a los 2400 USD. Foto: AFP

Frente a esto, el Huawei Mate X5 se mantiene en un rango de precio similar dentro del segmento premium, aunque su propuesta se centra en un plegado más clásico con un enfoque en resistencia estructural. El Google Pixel Fold, por otro lado, se ubica por debajo del TriFold en costo, apostando por la experiencia de software como su principal diferenciador, pero sin incorporar un sistema de plegado triple.

Con esta propuesta, Samsung coloca al Galaxy Z TriFold como uno de los dispositivos más avanzados del mercado, ofreciendo mayor superficie de pantalla, materiales premium y una experiencia de uso diseñada para competir directamente con las últimas generaciones de Huawei y Google.