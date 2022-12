Así funciona MyPoint, la app que permite hacer encuestas

MyPoint es una nueva aplicación móvil colombiana que funciona como una red social donde el usuario puede consultar a sus seguidores cualquier tema sobre deportes, cine, música, belleza, celebridades, moda, política, cultura, entre otros.

El usuario a través de su creatividad puede diseñar posts con un versus, una lista, sí / no y asignarles un tiempo específico para la participación de sus seguidores, o si lo prefiere, puede cerrar la publicación manualmente.

De esta manera podrá generar más interacción en sus redes sociales con una pregunta, para que sus seguidores decidan y elijan una de las opciones que el usuario ha asignado.

Nelson Díaz, creador y fundador de MyPoint, trabajo varios meses en el desarrollo de esta idea. “Este proyecto surge porque en mi día a día me gusta participar en temas de opinión en las redes sociales, entre ellas Twitter y Facebook, sin embargo, notaba que como usuario no me satisfacía la forma como participaba, debido a que los medios son limitados y difíciles de medir”, contó.

Esta app busca que las personas y las empresas puedan ir más allá de un me gusta, retweet, hashtag o emoticon para consultar seguidores y proveer diferentes opciones que dinamice la participación de los encuestados.

