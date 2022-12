Caracol Next, la casa editorial digital número uno en Colombia

La más reciente medición de audiencias digitales en Colombia realizada en junio por Comscore (r), una compañía de investigación de marketing en Internet que mide la cantidad de usuarios únicos, páginas vistas y alcance de usuarios que usan internet desde sus computadores de escritorio y dispositivos móviles, posicionó a Caracol Next, la vicepresidencia digital de Caracol Televisión, como el grupo de medios con más audiencia del país.



Marcelo Liberini, el responsable de todos los productos digitales del Grupo Santodomingo, aseguró en BLU Radio que este logro se debe al aprecio que los colombianos le tienen a las diferentes marcas que se ofrecen.



“Esto se debe al cariño que le tiene el colombiano a nuestras marcas y nuestros contenidos, lo que sucede en el mundo digital es lo mismo que sucede en las audiencias tradicionales fuera del ambiente digital, nuestras marcas son muy queridas, nuestras figuras y celebridades son muy queridas, respetamos mucho a nuestras audiencias y lo único que faltaba era ajustar un par de tuercas para que eso también se consolidara en el universo digital”, dijo Liberini.





“Lo más importante es poner foco, tener unas marcas muy representativas para las audiencias colombianas que las aprecian y que las respetan y nosotros también respetar mucho a esas audiencias”, agregó el responsable de todos los productos digitales del Grupo Santodomingo.



Caracol Next está comprometida con la afinidad y el respeto de sus audiencias, con contenidos oportunos, de valor, que informen y entretengan con la máxima calidad disponible del mercado y con siempre a la vanguardia de la innovación.



El vídeo digital es uno de los pilares de Caracol Next, con la siempre conocida calidad de Caracol Televisión, que ha logrado superar en el último cuarto, más de 300 millones de reproducciones en todas sus plataformas.



Las redes sociales y fan page de las marcas Caracol Televisión también serán canales de distribución de estos videos de corta duración, porque lo que pretende Caracol Next es estar cada vez más cerca de sus audiencias, no solo en Colombia sino en otros países.



Cabe señalar que Caracol Tv, Noticias Caracol y Gol Caracol, también son las marcas digitales con mayor alcance en Colombia.



