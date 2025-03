ChatGPT-4.5 ya está listo, estas son las buenas y "malas" noticias de la nueva versión

Este jueves, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, anunció que el nuevo modelo de inteligencia artificial, GPT-4.5, ya está listo para su lanzamiento. Sin embargo, detrás de esta noticia emocionante también se ocultan algunos desafíos operativos que podrían retrasar su disponibilidad completa.

Uno de los aspectos más destacados de GPT-4.5 es la mejora en la interacción con el usuario. Según Altman, este modelo logra crear una experiencia que "da la sensación de estar hablando con una persona reflexiva". A lo largo de sus pruebas, el CEO de OpenAI comentó haber tenido varios momentos en los que se sorprendió al recibir consejos valiosos de la inteligencia artificial, lo que resalta el avance significativo en la capacidad de la IA para ofrecer respuestas útiles y profundas. Sin duda, una de las "buenas noticias" de este lanzamiento es que OpenAI ha conseguido acercarse aún más a una conversación natural y empática entre humanos e inteligencia artificial.

Sin embargo, el CEO también admitió que el camino hacia el lanzamiento no ha sido del todo sencillo. "Es un modelo gigante y caro", reconoció Altman, haciendo referencia a los altos costos que implica su operación. Estos problemas se agravan debido a la escasez de unidades de procesamiento de gráficos (GPU), que son esenciales para ejecutar el modelo de manera eficiente. Altman detalló que, aunque la intención inicial era lanzar GPT-4.5 simultáneamente en los niveles Plus y Pro, la falta de estas unidades ha obligado a retrasar parte del lanzamiento.

No obstante, Altman aseguró que a partir de la próxima semana OpenAI sumará "decenas de miles de GPU" para poner GPT-4.5 al alcance de los usuarios de la versión Plus. Aunque reconoció que la situación no es la ideal, destacó que estos aumentos inesperados en la demanda y el crecimiento de la compañía hacen difícil predecir necesidades tecnológicas a corto plazo.

El director ejecutivo también destacó que, a pesar de los avances en la interacción, GPT-4.5 no representa un nuevo modelo de razonamiento ni supera los puntos de referencia establecidos por versiones anteriores. "Es un tipo diferente de inteligencia", señaló Altman, sugiriendo que la nueva versión posee una "magia" que no se había experimentado antes, lo cual genera gran entusiasmo en la comunidad tecnológica. "¡Estoy muy emocionado de que la gente lo pruebe!", concluyó, destacando su confianza en los nuevos logros.

En resumen, GPT-4.5 llega con una promesa de interacción más humana y profunda, aunque también enfrenta dificultades operativas debido a los costos y la falta de infraestructura tecnológica adecuada. Sin embargo, OpenAI parece estar trabajando para superar estos obstáculos y brindar la nueva versión a un público más amplio en los próximos días.