ChatGPT, X y más apps que usan millones de personas están caídas a nivel mundial: esta es la razón

Millones de personas en todo el mundo han experimentado problemas para acceder a páginas webs o a plataformas como X a raíz de un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet.

La propia compañía ha asegurado en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados "errores 500", que se está produciendo de forma intermitente.

Pantallazo de la aplicación X. AFP

¿Por qué están caídas las plataformas en Colombia?

El incidente no solo impide que las web carguen correctamente, sino que también ha bloqueado el acceso a sus propios paneles de control. La empresa ha informado de que está investigando el problema para comprender su alcance total y encontrar una solución.

De momento, algunos servicios se están restableciendo, aunque es posible que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal, ha informado.



Lista de las plataformas caídas en Colombia hoy martes 18 de nvoiembre de 2025

Algunas de las plataformas que presentas fallas en sus servicios en distintos paises, incluido Colombia son:



La red social X (antes Twitter)

OpenAI, empresa propietaria de ChatGPT.

Facebook.

Canva.

League of Legends.

Valorant.

Entre otras.

En desarrollo...