Científicos encontraron microplásticos en bebida que muchos consumen todos los días

Según un informe publicado en The Independent, una nueva investigación de la Universidad de Birmingham ha revelado que las bebidas calientes pueden ser una fuente de microplásticos aún mayor de lo que se creía anteriormente, un hallazgo que podría tener implicaciones significativas para la salud humana.

El estudio, considerado el primero de su tipo, ha descubierto que las concentraciones más altas de microplásticos se encuentran en el té y el café calientes, bebidas consumidas por millones de personas cada día.

Los microplásticos están omnipresentes en nuestro entorno: en el aire que respiramos, en mares y ríos, e incluso dentro de seres vivos como tiburones y plantas. Además, ya se han detectado en el cuerpo humano, incluyendo nuestra sangre, cerebro y testículos. Si bien estudios previos ya habían establecido su presencia en el agua del grifo y embotellada, esta investigación subraya que las bebidas que calentamos podrían ser una vía aún más considerable de entrada al cuerpo.

El equipo de investigación de la Universidad de Birmingham analizó 155 bebidas comunes, tanto frías como calientes, para obtener una imagen realista de la exposición humana diaria. Los hallazgos fueron concluyentes:



Las concentraciones más altas de microplásticos estaban en el té y el café calientes.

El estudio también examinó el té helado y el café helado, encontrando significativamente menos microplásticos en comparación. Esto sugiere que las altas temperaturas y los procesos utilizados para preparar bebidas calientes contribuyen a los niveles elevados de microplásticos que terminan en el producto final.

En cuanto a las fuentes específicas dentro de las bebidas calientes, la investigación destacó:



El té caliente en vasos desechables contenía el mayor nivel de microplásticos (un promedio de 22 MP por taza), en contraste con 14 MP por taza en vasos de vidrio.

Las bolsitas de té más caras fueron las que más plástico liberaron, con un promedio de 24 a 30 MP por taza.

Para el café caliente, el equipo de investigación afirmó que sus hallazgos "sugieren firmemente que el material de los vasos desechables es una fuente principal de [microplásticos] en nuestras muestras de café caliente".

Los resultados generales, expresados en microplásticos por litro, son los siguientes:



Té caliente: 49 a 81 MPs por litro

Café caliente: 29 a 57 MPs por litro

Té helado: 24 a 38 MP por litro

Café helado: 31 a 43 MPs por litro

Zumo de fruta: 19 a 41 MPs por litro

Bebidas energéticas: 14 a 36 MP por litro

Refrescos: 13 a 21 MP por litro

Los autores del estudio enfatizaron que esta investigación demuestra por primera vez que "la evaluación de la exposición a través del agua potable únicamente puede subestimar sustancialmente el riesgo" que la prevalencia de microplásticos representa para los humanos a través de otras bebidas.

Investigaciones anteriores del mismo equipo en 2024 encontraron que la concentración promedio de microplásticos en el agua del grifo (24 a 56 MP por litro) era "estadísticamente indistinguible" de la del agua embotellada (26 a 48 MP por litro).

El profesor Mohamed Abdallah, de la Universidad de Birmingham y uno de los autores principales, declaró a The Independent: "Encontramos una presencia generalizada de microplásticos en todas las bebidas frías y calientes que analizamos.

Esto es bastante alarmante y, desde un punto de vista científico, sugiere que no solo deberíamos analizar el agua, sino que deberíamos ser más exhaustivos en nuestra investigación, ya que existen otras fuentes importantes".

Añadió que, dado que "consumimos millones de tés y cafés cada mañana, es algo que definitivamente debemos considerar. Definitivamente debe haber medidas legislativas por parte del gobierno y también de las organizaciones internacionales para limitar la exposición humana a los microplásticos… están por todas partes".

Los autores concluyen que esta nueva investigación "sirve como un paso fundamental para comprender mejor el alcance de la exposición a los MP en situaciones de la vida real y aboga por estudios más exhaustivos para una evaluación precisa del riesgo de la ingesta de MP a través de fuentes dietéticas, para permitir intervenciones ambientales y de salud pública más amplias".