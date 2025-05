No activar

Dormir poco y rendir bien: la genética podría explicar por qué algunas personas lo logran Su descripción se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y, según los científicos, este hallazgo sirve para avanzar en la comprensión de la regulación del sueño y ofrecer, en un futuro, posibles dianas terapéuticas para mejorarlo.