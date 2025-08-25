El joven que quiere ser el primer astronauta de Colombia: "Quiero llevar a mi país al espacio"

Faber Burgos Sarmiento, quien nació en Bogotá pero que actualmente vive en el departamento de Boyacá, se ha convertido en uno de los jóvenes apasionados por la ciencia más conocidos del país, llevando a cabo experimentos científicos caseros que asombran a sus seguidores por su autenticidad y que lo han llevado a ganar hasta Récord Guinness.

Faber, quien inicialmente estudió una Licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad ECCI, se especializó en Arqueología Clásica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), de España, y aunque la pasión por la ciencia nació en él de manera autodidacta, quiso llevar sus aprendizajes a la comunidad uniéndose a la creación de contenido digital a través de redes sociales, donde luego fue contratado por Facebook Creators para seguir cumpliendo su sueño.

Foto: @faberburgos

Es así como, en 2020, decidió hacer un experimento casero fuera de lo convencional, creando un globo meteorológico casero que infló con helio y equipó con una cámara GoPro, que instaló en una caja de icopor y le añadió un GPS para ubicar la cámara una vez regresara a tierra, además de una foto de su familia junto con la bandera de Colombia, y su misión era captar lo que estaba más allá.

En el video subido a sus redes sociales, se muestra todo el recorrido del globo, que superó los 30 kilómetros de altura y permitió a los espectadores ver la luna y el sol, además de la curvatura de la Tierra. Estas impactantes imágenes hicieron del experimento algo nunca antes visto, y le otorgaron a Faber un Récord Guinness en el video de divulgación científica más visto de todo Facebook, convirtiéndolo en una gran promesa de experimentación científica en el país.

Faber Burgos quiere ser el primer astronauta colombiano

Tras una larga trayectoria de experimentos científicos, y luego de lanzar más cámaras en los años siguientes, buscando captar más maravillas del ecosistema colombiano, en 2025, la empresa estadounidense SERA´s Astronauts, en unión con Blue Origin, lanzó una campaña que busca llevar a 6 personas de países que han tenido pocos o ningún astronauta, donde Faber se postuló y busca llevar a Colombia en este viaje, catalogándose como el primer colombiano en hacerlo.

Para lograrlo, Burgos realizó una publicación en redes sociales invitando a sus seguidores a votar por él para alcanzar este logro. "Quiero llevar a mi país al espacio", fueron sus palabras antes de invitar a los colombianos a registrarse en la cuenta de Telegram SERA Mission Control para así poder contribuir para que pueda lograr este proyecto.

QUE EXPLOTEN LOS RT !!!



Quiero llevar a mi país al espacio 🥹🇨🇴 🙏#SERASpace



Si me quieren apoyar amigos registrense aqui:https://t.co/CRgcEcIbAG!



Y apóyenme en mi sueño ❤️ pic.twitter.com/m14e6WDVlX — Faber Burgos Sarmiento (@faberburgos) August 21, 2025