Este pegamento para huesos 'hecho en China' aliviaría fracturas en minutos

Un equipo de especialistas en ortopedia de la provincia de Zhejiang, en el este de China, ha logrado desarrollar un innovador adhesivo médico que podría transformar por completo el tratamiento de fracturas óseas. Se trata de un pegamento quirúrgico de última generación, capaz de unir fragmentos de hueso con alta precisión en tan solo tres minutos, mediante una intervención mínimamente invasiva.

El producto ha sido bautizado como Bone 02, y su principal fortaleza radica en su rapidez y simplicidad de aplicación: basta una única inyección y una incisión de apenas 2 a 3 centímetros para lograr fijar con firmeza los fragmentos óseos dañados. Este avance representa una alternativa eficiente y menos agresiva frente a los métodos convencionales, que suelen implicar cirugías más complejas y el uso de placas metálicas.

Lo más destacado del pegamento Bone 02 no es solo su capacidad de adhesión casi inmediata, sino también su origen y diseño. Inspirado en la biología de las ostras, el material imita la forma en que estos moluscos se adhieren con firmeza a diversas superficies bajo el agua. Esta biomimética ha dado como resultado una sustancia altamente compatible con el cuerpo humano, con propiedades que favorecen una recuperación natural del hueso tratado.

Durante los ensayos clínicos iniciales, el adhesivo ha sido aplicado en más de 150 pacientes con fracturas diversas. A lo largo de un seguimiento de tres meses, los resultados fueron altamente positivos: la mayoría de los casos mostraron una recuperación completa de las funciones óseas sin presentar complicaciones, infecciones ni rechazos. Además, el procedimiento redujo significativamente el tiempo de hospitalización y los niveles de dolor postoperatorio.



El responsable de este avance médico es Lin Xianfeng, reconocido cirujano ortopédico y jefe del Hospital Sir Run Run Shaw, donde se realizaron las primeras aplicaciones del producto. Según Lin, el desarrollo de Bone 02 marca un hito importante en la medicina regenerativa y la ortopedia moderna. También subrayó el compromiso de su equipo y del hospital en continuar con las pruebas clínicas y en ampliar el uso del pegamento a nivel nacional e internacional.

"Nuestro objetivo es llevar esta innovación al mayor número de pacientes posible. Queremos que esta tecnología, nacida en China, se convierta en un recurso médico de referencia en todo el mundo", afirmó Lin Xianfeng.

Este desarrollo no solo busca mejorar la eficiencia de los tratamientos quirúrgicos, sino también reducir el impacto físico y emocional en los pacientes. Al minimizar el tamaño de la incisión y acelerar la recuperación, Bone 02 podría cambiar radicalmente el modo en que se abordan las fracturas óseas, especialmente en casos complejos o en pacientes de edad avanzada.

El futuro del tratamiento de fracturas podría estar a punto de dar un giro con esta tecnología. Si los estudios continúan arrojando resultados positivos, no sería extraño ver este pegamento óseo implementado en hospitales de otros países en los próximos años.

