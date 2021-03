Impactante playlist de la NASA: escuche los sonidos más escalofriantes del Universo

La playlist de la NASA hace parte de los muchos contenidos que la agencia espacial se animó a compartir con sus seguidores a través de diversas plataformas.

Entre los misteriosos sonidos compartidos en SoundCloud, se pueden encontrar audios de grietas, crujidos y graznidos provenientes de diferentes lugares del espacio y que han sido captados por sus naves espaciales.

La playlist llamada ‘Sinister Sounds of the Solar System ’ cuenta con más de diez audios entre los que se encuentran: ‘Observatory: Cassiopeia A, Silicon’, ‘Juno: Jupiter’s Auroras’, ‘Planck Sounds Of The Ancient Universe’, ‘Galactic Sonification’, entre otros.

Escúchela aquí: