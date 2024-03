No activar

Pentágono confirma que no ha hallado pruebas de visitas alienígenas a la Tierra En el documento, elaborado por la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, en inglés), se afirma que no hay pruebas de que haya habido visitas alienígenas y que, las autoridades estadounidenses no están ocultando la información al público.