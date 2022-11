¿Cómo evitar ser víctima de los cibercriminales? Expertos responden

Este domingo en Generaciones BLU estuvo el mayor Félix Daniel Miranda, responsable del Centro de Capacidades de Ciberseguridad de Colombia, una unidad adscrita a la Policía Nacional, hablando sobre cómo se está brindando la seguridad a la ciudadanía, que está usando más internet debido a la pandemia del coronavirus.

Asimismo, sobre el tema también hablaron Víctor Solano, asesor senior de Grandes Genios, director de la iniciativa de voluntariado Brigada Digital, y Andrea Lafaurie, doctora en contenidos de la comunicación en la era digital de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Publicidad

“No hay que satanizar a las aplicaciones que usan la geolocalización, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, si publicó que estoy en algún restaurante, mejor hacer al final de la experiencia, no cuando estoy ingresando (…). El tema con la información es para que seamos mucho más conscientes de lo que entregamos porque esta es la moneda del siglo XXI, el problema no es usarla, sino no saber cuánto”, afirmó Solano.

Sobre los enlaces que se mandan por correo o por WhatsApp, los expertos fueron enfáticos en que hay que hacer verificación de las páginas: tener mucho cuidado porque se ha vuelto en

una de las modalidades de crímenes virtuales más utilizadas en estos tiempos.

Vea aquí: Cibercrímenes en Colombia han incrementado en 353% entre enero y mayo

“Si esos enlaces vienen de cuentas desconocidas, hay un alto riesgo de peligro. Es mejor cuando vienen de personas conocidas, que nosotros sabemos de qué se trata la información o es una fuente confiable. En ese sentido se puede verificar previamente que uno conoce el perfil de esa persona, todo depende de la dinámica de dónde uno está inmerso”, afirmó Lafaurie.

Publicidad

Escuche el programa completo de Generaciones BLU aquí:

Publicidad