¡Conózcalas! Estas son las cuatro mujeres elegidas como las mejores hackers de Colombia

Bajo niveles impresionantes de estrés, programación y mucha concentración, cuatro mujeres lograron superar decenas de retos para quedar como ganadoras del Ciberwomen Challenge 2019 que las premió como las mejores hackers de Colombia.

Se trata de Karen Hernández, Diana Manrique, Alexandra Gómez y Ariana Marín, todo un ejemplo que las mujeres brillan por su talento a nivel nacional.

Publicidad

Este lunes, En BLU Jeans, las mujeres, una paisa, dos bogotanas y una bumanguesa, contaron su experiencia en la que se inscribieron más de 575 mujeres de todo el país.

No deje de leer: Facebook pagará por datos de usuarios: las noticias tecnológicas de la semana

En este evento participaron mujeres de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, San Andrés y Pereira, entre 18 y 58 años de edad.

El concurso, que este año llegó a su tercera edición, pretendía que las mujeres mostraran sus capacidades a la hora de programar ataques cibernéticos y defenderse de los mismos en un ambiente controlado.

Publicidad

Sin embargo, los grupos se creaban de manera aleatoria, es decir, ninguna de ellas se conocía con anterioridad, y debieron coordinar la mejor estrategia para resistir a los ataques.

“Considero que para el país es una oportunidad muy grande porque entre todas aprendimos mucho”, dijo Karen Hernández.

Publicidad

Entérese también: ¿Qué es y para qué sirve? Tecnología 5G llegará a Colombia de la mano de Nokia

“Esto lleva muchos años de formación con práctica, ensayo y error. Creo que más que llamarnos hackers, somos personas que todos los días afianzamos aprendizajes y aprendemos de ‘los duros’ para desarrollar nuestras habilidades”, agregó.

Por su parte, Ariana Marín, expresó que sí se siente toda una hacker y el orgullo que le significó representar a Medellín en el importante evento.

“Sí, me creo una hacker y ahora hago parte del grupo Comunica C7 que me inspiran y me motivan a conocer la comunidad internacional”, señaló Ariana.

Publicidad

No deje de leer: Robots que detectan emociones y sentimientos ya se desarrollan en Colombia

Tras ganar el primer puesto, las mujeres tendrán la oportunidad de asistir a la próxima edición del ‘Certificado Ejecutivo en Liderazgo y Estrategia de Ciberseguridad’ impartido por la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami, Estados Unidos.

Publicidad

Escuche la nota completa aquí:

Publicidad