Cuatro nuevos productos HUAWEI que sobresalen en el mercado por precio y características

Entre los lanzamientos más esperados se encuentra la nueva serie HUAWEI WATCH 5 y WATCH FIT 4, que llegan para marcar un antes y un después en la experiencia de los wearables. Con funciones de salud avanzadas, nuevos gestos inteligentes y un diseño pensado para combinar con cualquier look, estos relojes se convierten en los aliados perfectos del bienestar diario.



HUAWEI WATCH 5: más rápido y más detallado

La gran novedad del WATCH 5 es la incorporación del sensor X-TAP, una tecnología pionera que permite medir el estado del cuerpo desde la yema de los dedos, una zona ideal por su alta concentración de vasos sanguíneos. Gracias al sistema HUAWEI TruSense, en solo 60 segundos se genera un informe detallado con 10 indicadores clave como el ritmo cardíaco, niveles de oxígeno, variabilidad cardíaca, rigidez arterial y estado emocional.

Este nuevo sensor hace que las mediciones sean más precisas, rápidas y cómodas, sin que factores como el vello, el tono de piel o los tatuajes interfieran en la lectura.

Pero eso no es todo. El WATCH 5 también suma gestos inteligentes que facilitan su uso: al deslizar el pulgar sobre el índice, puedes controlar el audio, responder llamadas o apagar alarmas sin tocar la pantalla. Una forma práctica y moderna de interactuar con el reloj. Otra de las principales novedades de este reloj inteligente es el Claro Sync, pero ¿en qué consiste esta novedad que marca la diferencia?

Claro Sync es un servicio creado por Claro especialmente para clientes postpago que buscan más independencia y comodidad al usar su reloj inteligente. Este sistema permite vincular un smartwatch con eSIM al mismo número de tu línea móvil, lo que significa que podrás hacer y recibir llamadas, enviar mensajes y navegar por internet directamente desde el reloj, sin necesidad de que tu celular esté cerca, encendido o conectado por Bluetooth.

Una de sus principales ventajas es que comparte el plan de datos y voz de tu línea principal, por lo que no necesitas contratar un plan adicional. Además, puedes asociar hasta dos relojes al mismo número, ideal si usas distintos dispositivos o quieres compartir el servicio.

Aunque Claro Sync tiene un costo mensual extra, frecuentemente se lanzan promociones con meses gratis según la fecha de activación. Este servicio fue pensado para quienes buscan más movilidad, especialmente en momentos donde llevar el teléfono no es práctico, como al hacer ejercicio, salir a correr o simplemente disfrutar del día sin estar cargando con el celular.

Conectividad y apps locales al alcance

Otro avance importante es la posibilidad de instalar aplicaciones locales directamente desde la AppGallery, como MoviliXa, Blu Radio o Emisoras ORO, entre otras. Así, los usuarios colombianos podrán acceder fácilmente a servicios de transporte, noticias y entretenimiento desde su muñeca.

Además, gracias al nuevo servicio eSIM exclusivo para clientes postpago de Claro Colombia, ahora puedes hacer y recibir llamadas, leer mensajes y usar funciones del celular desde el reloj, incluso cuando el teléfono está apagado o lejos. Esta función estará disponible a partir del 6 de junio con Claro Sync, que permite usar el mismo número tanto en el teléfono como en el reloj.



Estilo y variedad de colores

El HUAWEI WATCH 5 no solo destaca por su tecnología, también por su estilo. Se lanza en tonos exclusivos como Morado y Oro Rosa, perfectos para quienes buscan un dispositivo funcional pero con diseño elegante. También está disponible en modelos de 42mm y 46mm, con opciones de correas en materiales como titanio, fluoroelastómero, cuero y más.



WATCH FIT 4: deporte con estilo

Por su parte, el nuevo HUAWEI WATCH FIT 4 continúa con la propuesta “Fashion Active”, enfocada en promover un estilo de vida activo con un diseño ligero y sofisticado. El modelo estándar pesa apenas 27 gramos, mientras que la versión Pro alcanza los 30.4 gramos.

Este modelo estrena el sistema HUAWEI TruSense con Asistente de Bienestar Emocional, y añade modos deportivos profesionales como senderismo, buceo hasta 40 metros y golf, con acceso a mapas de más de 15.000 campos. Un reloj ideal para quienes se toman el deporte en serio.

HUAWEI FreeBuds 6 para completar la experiencia

Junto con estos wearables, también llegan los HUAWEI FreeBuds 6, auriculares abiertos con cancelación de ruido, sonido de alta fidelidad y diseño elegante. Y para quienes buscan productividad, la nueva MatePad Pro 12.2” 2025 incluye pantalla OLED antirreflejo, teclado deslizable y compatibilidad con M-Pencil de tercera generación.



Disponibilidad y precios

WATCH 5 : desde $1.699.900 COP (42mm), disponible en Verde, Beige, Blanco, Oro Rosa, Negro, Morado y Plata.

desde $1.699.900 COP (42mm), disponible en Verde, Beige, Blanco, Oro Rosa, Negro, Morado y Plata. WATCH FIT 4: desde $649.900 COP, en Negro, Blanco, Morado y Gris; versión Pro desde $1.299.900 COP.

desde $649.900 COP, en Negro, Blanco, Morado y Gris; versión Pro desde $1.299.900 COP. FreeBuds 6: $599.900 COP en Negro, Morado o Blanco.

$599.900 COP en Negro, Morado o Blanco. MatePad Pro 12.2” 2025: $4.799.900 COP (Champagne), con accesorios disponibles por separado.

Todos los productos se pueden adquirir en la tienda virtual de HUAWEI Colombia o en la Tienda de Experiencia ubicada en el Centro Comercial Plaza Central, local 1-88. Con esta nueva generación de dispositivos, HUAWEI demuestra que tecnología, salud y diseño pueden ir de la mano.