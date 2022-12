DIAN buscaría que en reforma tributaria aumenten impuestos a ‘apps’ como Uber

Ante la controversia por el pago de impuestos en plataformas tecnológicas, desde la DIAN están estudiando que en la reforma tributaria que se presentará este semestre al Congreso, esos tributos queden reglamentados.



La DIAN cuestiona que empresas como Uber declaren impuestos sobre una porción de sus ingresos y no sobre su totalidad, pues en ese caso particular, ellos alegan que solo reciben entre un 20 y un 25 por ciento del dinero de las transacciones por cada viaje, pues el restante va para el conductor del vehículo. Sin embargo, la propuesta que planteará la DIAN es que esas empresas de llamada economía digital, declaren todos los ingresos que reciben así como los gastos, pues los pagos de los usuarios van directamente a las cuentas de esas compañías.



Según expertos de la DIAN, hay un vacío en la normatividad porque estas empresas se excusan, como el caso de Uber, en que son una plataforma tecnológica más no una empresa de transporte, por lo que solo son intermediarios de un servicio.



De manera que la posibilidad de que además de Uber, plataformas como Airbnb, Netflix, Spotify, entre otras, tengan que aumentar los impuestos que hoy pagan, abrirá una nueva controversia en la reforma tributaria del Gobierno.