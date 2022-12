El futuro de la educación y la tecnología, según la visión de un experto

David Roberts, ingeniero informático y experto de Singularity University, estuvo en La Nube de BLU Radio hablando del salto exponencial que ha tenido Colombia en cuanto a la tecnología y el cambio que ha tenido la educación a nivel global.

“Nosotros tuvimos la misma educación en los últimos cien años y el currículo está basado en lo que la colonia británica quería que aprendiéramos y conociéramos como, por ejemplo, la contabilidad. ¿Realmente la educación está hecha para lo que estamos viviendo actualmente? Yo no creo que sea una buena correlación”, señaló Roberts.

Publicidad

El experto también aseguró que lo que llamamos ‘estilo de vida’ está más relacionado con tener un buen nivel socioeconómico o poder adquisitivo y ser feliz.

“Ninguna de esas cosas nos las enseña la universidad. Algunas personas son ricas por alguien más que les enseñó este tipo de conocimiento”, dijo.

Roberts afirmó que es hora de plantear un nuevo currículo con temas que realmente le sirvan a niños y jóvenes para la vida.

“No creo que nadie quiera retroceder 20 años en el tiempo, regresar al sistema médico que había o tener los carros de antes. Sin embargo, en la medida que vayamos progresando, la tecnología nos irá impactando de maneras que nunca esperaríamos. Aunque usar todo el día el celular no nos hace más o menos humanos, creo que la automatización se irá llevando esos trabajos que no nos gustan o que no queremos. De esta manera, pasaremos más tiempo haciendo lo que realmente nos interesa”, recalcó.

Publicidad

Finalmente, el experto habló sobre el papel de las criptomonedas y, según él, “el mundo girará y se moverá en torno a esta nueva opción monetaria” que, en su concepto, “es mucho más segura”.

Escuche la entrevista completa



Publicidad