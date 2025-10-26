El impacto de las redes sociales en el día a día: 26 de octubre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

En esta edición de Blu 4.0, con Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte y Fernando Alfonso, exploramos cómo la innovación, la inteligencia artificial y el liderazgo humano siguen transformando nuestras vidas, desde el bienestar emocional hasta la revolución tecnológica y laboral.

Sylvia Ramírez – Profesora de la felicidad

La autora y conferencista internacional habló sobre “La felicidad como una decisión” y cómo liderar con propósito puede convertir el trabajo en una fuente de bienestar. Ramírez explicó por qué la felicidad no es un estado, sino una gestión que se construye con autoconocimiento y dirección personal.



Desde Miami, compartió su historia como inmigrante colombiana que se convirtió en referente digital del bienestar, con más de 17 millones de seguidoras. Reveló cómo combina salud, familia y emprendimiento para inspirar cambios sostenibles.



Analizó el impacto de la inteligencia artificial en el doblaje y la imitación, y los dilemas éticos de las voces clonadas por IA, que ya desafían derechos artísticos y la identidad vocal.



Presentó PULSO 2025: Inside Out, un evento que redefine el liderazgo desde la conciencia y la adaptabilidad emocional frente a la automatización.



En la nota de Juan Carlos Yepes, explicó cómo la IA puede orientar a los jóvenes en la elección de su carrera profesional.

Además, repasamos las últimas noticias tecnológicas, como el lanzamiento del navegador ChatGPT Atlas y el ascenso de Colombia al cuarto lugar en adopción de IA en América Latina.

Escuche el programa completo aquí: