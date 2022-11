El pueblo entero entiende que el proceso va por buen camino: Cristo

Cristo desestimó los señalamientos que se han lanzado al proceso y a este encuentro, y aseguró que en este momento las conversaciones no se pueden detener a ocuparse de esas críticas.



“Hay sectores de este país que desde hace 3 años dicen que no hay una sola decisión del proceso que les guste, y no les gustó la reunión del secretario de Estado, pero no vale la pena ocuparse de esas críticas”, dijo Cristo.



El ministro del Interior aseguró que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con el proceso y resaltó el respaldo internacional con el que cuentan las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc.



“El pueblo entero entiende que el proceso va por buen camino. Un proceso de paz como este con un respaldo internacional va por buen camino duélale a quien le duela, la visita de Kerry reitera este compromiso y deberá ayudar a acelerar las negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo en materia de desarme, mecanismo de refrendación”, dijo Cristo.



“Se habló de la importancia de la verificación de las zonas de ubicación temporal, el desminado, la importancia de los acuerdos para avanzar en la eliminación del narcotráfico”, concluyó Cristo.



Escuche en este audio más información sobre:



-Las termoeléctricas piden que se duplique el precio de escases ante las millonarias pérdidas que está reportando el sector por operar con diésel.



-A través de su cuenta en Twitter el presidente de la República Juan Manuel Santos se unió a la reflexión del prosidente Barak Obama en la asegura que EEUU y Cuba trabajan juntos y apoyan la paz en Colombia, dan esperanza a región.



-Una delegación del FBI y de la policía de Nueva York viajará a Bruselas, anunció este martes el responsable de la lucha antiterrorista de la policía neoyorquina John Miller, mencionando la existencia de estadounidenses entre las víctimas de los atentados.



-La Comisión de Estupefacientes de la ONU adoptó hoy en Viena, Austria, una resolución presentada por México, junto con Brasil y Costa Rica, sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.