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Tragedia en Santander: joven murió tras caer a una quebrada entre Rionegro y El Playón

Hace 24 horas las autoridades recataron el cuerpo de un hombre tras desaparecer cuando trató de pasar el río Lebrija. Fue hallado en jurisdicción de Sabana de Torres.

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