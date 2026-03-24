Tragedia en Santander: joven murió tras caer a una quebrada entre Rionegro y El Playón

Una nueva tragedia enluta a una familia santandereana tras la muerte de Nathalia Vanesa Laguado Martínez, una joven de 23 años que perdió la vida en hechos ocurridos en zona rural entre Rionegro y El Playón, en el sector conocido como El Bambú.

De acuerdo con versiones preliminares, la joven se encontraba de paseo en compañía de un grupo de personas cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, habría caído a una quebrada del sector. Testigos señalaron que Nathalia fue auxiliada y trasladada de urgencia hacia un centro asistencial; sin embargo, habría fallecido en el camino debido a la gravedad de la situación.

El hecho ha generado conmoción entre familiares, amigos y habitantes de la región, quienes lamentan la pérdida de una joven en plena etapa productiva de su vida. Las autoridades avanzan en las indagaciones para esclarecer las condiciones en las que ocurrió la caída y determinar si hubo factores adicionales que incidieran en la tragedia.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar las medidas de precaución durante actividades recreativas en ríos y quebradas, especialmente en zonas de difícil acceso o con condiciones climáticas cambiantes.



Mientras tanto, allegados a Nathalia Laguado Martínez preparan sus honras fúnebres en Bucaramanga en medio del dolor que deja su repentina partida.

Hace 24 horas las autoridades recataron el cuerpo de un hombre tras desaparecer cuando trató de pasar el río Lebrija. Fue hallado en juridiscción de Sabana de Torres.