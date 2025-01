El Vaticano publica doctrina sobre IA porque conlleva a "desafíos éticos"

La Santa Sede, a través de un mensaje aprobado por el papa Francisco, advierte que "como cualquier producto del ingenio humano, la IA también puede orientarse hacia fines positivos o negativos". Este mensaje va dirigido especialmente a padres de familia, educadores, pastores y obispos, quienes son llamados a reflexionar sobre su uso responsable.

La inteligencia artificial, según la Santa Sede, debe ser utilizada con una "valoración moral", ya que, al igual que otras innovaciones, también está sujeta a la influencia de "la sombra del mal". El Vaticano destaca las oportunidades que presenta esta tecnología en diversos campos, como la mejora de la paz y la seguridad global, el aumento de la productividad y las competencias, así como su potencial para transformar el sector médico. En la educación, la IA podría representar una "valiosa herramienta", siempre y cuando se emplee "con prudencia", facilitando el acceso al conocimiento y proporcionando respuestas inmediatas y apoyo personalizado.

Publicidad

No obstante, el Vaticano no elude los riesgos inherentes al avance tecnológico. Uno de los aspectos más preocupantes es el "uso bélico de la inteligencia artificial", en particular el desarrollo de "sistemas de armas autónomas y letales". El papa Francisco ya ha solicitado en la cumbre del G7 de 2024 en Italia la prohibición de estas tecnologías, destacando sus graves implicaciones para la humanidad.

En el ámbito laboral, el documento también señala las posibles consecuencias negativas de la IA. A pesar de su capacidad para mejorar la eficiencia, la tecnología actual podría "desespecializar a los trabajadores, someterlos a una vigilancia automatizada y relegarlos a tareas rígidas y repetitivas". La preocupación es que la automatización de los trabajos no complejos pueda generar una brecha aún mayor entre los pocos que se benefician de estos avances y los muchos que podrían quedar empobrecidos.

En el terreno educativo, la IA también presenta retos. Según el Vaticano, muchos programas actuales se limitan a ofrecer respuestas a los estudiantes, en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas de manera autónoma. Esto podría ser visto como un obstáculo para el desarrollo intelectual de los estudiantes.

Publicidad

Uno de los puntos más alarmantes del documento es el "grave riesgo" de la generación de contenidos manipulados o "noticias falsas". La Santa Sede subraya que la IA podría producir información difícil de distinguir de los hechos reales, con consecuencias devastadoras para la sociedad.

Por último, el Vaticano expresa su preocupación por la concentración del poder sobre las aplicaciones de la IA en manos de unas pocas empresas tecnológicas poderosas. Estas compañías, según el documento, tienen la capacidad de ejercer un control "sutil pero invasivo", manipulando tanto las conciencias individuales como los procesos democráticos.

El mensaje final del Vaticano es claro: es esencial realizar una valoración crítica de las aplicaciones de la IA en todos los ámbitos de la sociedad. Solo así se podrá determinar si realmente promueven "la dignidad, la vocación humana y el bien común". La reflexión, por tanto, es una llamada a un uso ético y responsable de esta poderosa herramienta.