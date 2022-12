En su cumpleaños, Google anuncia ajustes en su motor de búsqueda

En el evento para celebrar sus 20 años de vidaLa inteligencia artificial y el aprendizaje automático son los principales impulsores de cómo Google continuará su misión de 20 años para organizar la información mundial y hacerla accesible para todos, dEl motor de búsqueda se centró fuertemente en el uso móvil y parece estar creciendo más como Facebook, alentando a los usuarios a permanecer y explorar temas,"La búsqueda no es perfecta, y no tenemos ilusiones de que lo sea", dijo Gomes.El directivo describió los cambios más recientes, como maneras de abordar consultas en las que los usuarios no sepan qué palabras usar,

y mejorar las búsquedas basadas en imágenes.

Google Images fue rediseñado para entrelazarTambién se le permitirá a los usuarios retomar las búsquedas donde las dejaron,El motor de búsqueda permitirá asimismo a los usuarios crear colecciones de contenidos en línea,El Google feed utilizado por más de 800 millones de personas al mes tiene un nuevo nombre, Discover,La función fue descrita como una "de trabajo que determinará qué habilidades se necesitan para los puestos e información sobre cómo adquirirlas."Información y lenguaje son esenciales para lo que somos como seres humanos", dijo Gomes.Desde su lanzamiento hace 20 años,Inicialmente, la búsqueda tenía que ver con hacer coincidir palabras clave o frases precisas con el contenido de páginas web,Google ha refinado su algoritmo de búsqueda, que mantiene en secreto, y usa inteligencia artificial para entender lo que las personas buscan en línea yEl ascenso de Google lo colocó en el punto de mira de los reguladores, especialmente en Europa, debido a las preocupaciones de que pueda estar abusando de su liderazgo en la búsqueda y publicidad en línea,Ha habido preocupaciones de que la empresa matriz, Alphabet,Google está entre las compañías tecnológicas a las que se pide proteger contra la difusión de desinformación, y también ha sido blanco del presidente estadounidense, Donald Trump,El aniversario de Google también coincide con la tendencia ascendente de personas que interactúan con Internet a través de asistentes con comandos de voz,La semana pasada, la empresa trató de hacer que su asistente digita