Colombia hoy está hablando de la llegada de la red 5G y la mejora que supone para la conectividad de varias regiones. Según explicó el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, esto representa “más calidad” e, incluso, “40 veces más en velocidad descarga” y 20 en subida. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el funcionario aseguró que, que entre marzo y junio de 2024, “ya habrá muchas zonas” conectadas con esta generación de tecnología.

¿Es perjudicial la tecnología 5G?

El ministro Lizcano calificó esto como un real “cambio” en el mundo y en la vida de los ciudadanos a pie, así como en los ecosistemas de innovación. Por ejemplo, según detalló, los carros autónomos solo funcionan con esta red y también significa una mejora para la tele medicina.

A la pregunta de si la tecnología 5G podría representar un potencial riesgo o podría ser perjudicial para la salud de las personas, Lizcano respondió que no. De acuerdo con el ministro, estudios demuestran que, por ejemplo, “un secador de pelo es mucho más dañino” que un celular, así como un microondas.

En ese sentido, recalcó que “hay muchos estudios que dicen que los celulares y antenas no dañan la salud” o las células, como sí lo hacen los rayos X.

“No es perjudicial. Esa es una pregunta que me hacen mucho, sobre todo las comunidades que dicen: ‘No me ponga una antena aquí o aquí’. Les gusta estar conectados, como digo yo, pero no les gusta que le pongan la antena y, en esto, lo uno trae lo otro; al que le gusta la vaca le tiene que gustar la leche”, puntualizó.

Para tener 5G, ¿se tiene que cambiar de celular?

“No se tienen que inscribir a un nuevo plan ni cambiar, si tienen celulares inteligentes, es automático el cambio. Es una tecnología más inteligente; la tendencia en el mundo es a que los precios bajen, ¿qué es lo que pasa? Una antena de 5G puede cargar más celulares, más dispositivos por antena es mucho más eficiente para los operadores”, indicó.

Sobre las nuevas antenas que se tienen que instalar, el ministro Lizcano mencionó que, aunque no tiene el número exacto, sí se tiene que “duplicar” las que actualmente están en operación en varias ciudades.

Aclaró que algunas de las antenas en uso se pueden modificar y adecuar para “disfrutar” la red 5G y se construirán unas nuevas.