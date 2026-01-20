Esta es la lista de celulares gama alta que bajaron de precio en este 2026

Cambiar de celular se ha convertido en una decisión cada vez más estratégica. Ya no se trata solo de tener el último modelo, sino de encontrar el equilibrio entre rendimiento, durabilidad y precio. En 2026, ese balance parece inclinarse a favor de los consumidores: varios celulares de gama alta y media-alta están registrando importantes rebajas, impulsadas por recortes de aranceles, promociones regionales y la llegada de nuevas generaciones. Para quienes buscan renovar su teléfono sin pagar precios de lanzamiento, este año se perfila como uno de los más interesantes del mercado móvil reciente.

Apple: iPhone premium a precios más accesibles

Apple sigue marcando tendencia en la gama alta, pero también empieza a mostrar ajustes de precio que abren la puerta a más usuarios. Uno de los casos más destacados es el iPhone 16 Pro Max, que ya presenta reducciones importantes en algunos mercados. Tras cambios en políticas de importación y aranceles, su precio pasó de aproximadamente $2.630.000 a $2.288.100, y los analistas estiman que podría bajar aún más a lo largo de enero y los primeros meses de 2026. Esto lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan máxima potencia, cámara avanzada y una larga vida útil dentro del ecosistema Apple.

En Europa, particularmente en el Reino Unido, algunos modelos como el iPhone Air también han recibido descuentos temporales cercanos a las £150, aplicados por retailers específicos. Estas rebajas, aunque puntuales, reflejan una tendencia: Apple comienza a flexibilizar precios en ciertos modelos para mantener competitividad frente a Android.



Samsung: potencia y variedad con precios en descenso

Samsung es una de las marcas donde más se siente la baja de precios en 2026. En la gama premium, el Galaxy S25 Ultra (256 GB) ya muestra reducciones tras la caída de aranceles, pasando de $2.830.000 a $2.601.999. Se trata de un equipo con pantalla de primer nivel, cámaras avanzadas y un enfoque fuerte en inteligencia artificial, que ahora resulta más accesible que en su lanzamiento.

Además, Samsung se beneficia de su amplio catálogo. Listados internacionales indican que varios modelos de la serie Galaxy A, como el A25 5G, A35 5G, A36 5G y el S24 FE 5G, han bajado de precio frente a sus valores iniciales. Aunque algunos pertenecen a la gama media, muchos ofrecen características cercanas a la gama alta, como pantallas AMOLED, conectividad 5G y buen soporte de actualizaciones, lo que los vuelve especialmente atractivos en esta etapa de depreciación natural.



Motorola: gama alta más competitiva

Motorola también se suma a la tendencia de precios más bajos con su nueva línea Edge 60, que llegó al mercado con valores más ajustados que sus antecesores. El Edge 60 Pro, por ejemplo, se lanzó a un precio inferior al del Edge 50 Pro, manteniendo mejoras en cámara, rendimiento y diseño.



Por su parte, el Edge 60 y el Edge 60 Fusion registran precios hasta un 25 % menores que los modelos previos de la marca. Esta estrategia posiciona a Motorola como una opción sólida para quienes buscan un celular potente, con Android casi puro, pero sin pagar cifras propias de los flagships más caros.



Google Pixel: descuentos directos en la gama premium

Google mantiene su enfoque en software y fotografía con los Pixel, y en 2026 aparecen oportunidades interesantes. El Google Pixel 10 Pro XL ha registrado descuentos de hasta USD 250 en Estados Unidos, bajando de unos USD 1.199 a cerca de USD 949, especialmente en tiendas minoristas y planes con operadores. Para quienes priorizan cámara, experiencia Android limpia y actualizaciones rápidas, este recorte lo vuelve mucho más competitivo frente a Samsung y Apple.



Otras marcas: rebajas que presionan al mercado

Aunque no todas pertenecen a la gama alta tradicional, marcas como Realme, Vivo e iQOO están mostrando caídas de precio en modelos recientes como el Realme Narzo 80 Pro, Vivo Y38 5G e iQOO Z9 Turbo Lite, especialmente en India. Estas reducciones ayudan a presionar al mercado en general y obligan a las marcas premium a ajustar sus estrategias.

En definitiva, 2026 se presenta como un año ideal para quienes desean cambiar de celular sin pagar precios inflados. Las rebajas en modelos de gama alta y media-alta permiten acceder a tecnología avanzada, mejores cámaras y mayor vida útil a un costo más razonable. Para los usuarios pacientes, que saben esperar el momento adecuado, este contexto confirma que renovar el smartphone puede ser una decisión inteligente… y mucho más económica.