Esta es la mejor cámara de celular del 2025 según ranking internacional

El mercado de los teléfonos inteligentes suma un nuevo capítulo en la competencia por la mejor cámara del mundo. El informe publicado por DXOMARK en agosto de 2025 reconfigura por completo el panorama: el Huawei Pura 80 Ultra ha logrado la calificación más alta registrada hasta ahora, 175 puntos, superando con claridad al Oppo Find X8 Ultra, que se mantenía como referente con 169 puntos. Esta diferencia de seis puntos convierte al dispositivo de Huawei en el nuevo paradigma de calidad fotográfica móvil.

El resultado no solo desplaza al antiguo líder, sino que establece una nueva referencia para los fabricantes que buscan dominar el segmento premium. La clasificación de este mes incluye también propuestas de Vivo, Google, Xiaomi, Apple y Honor, aunque marcas históricamente fuertes en fotografía, como Samsung o Motorola, se quedaron fuera del top ten por estrecho margen. El Galaxy S25 Ultra figura en la duodécima posición y el Motorola Edge 50 Ultra aparece en el puesto diecisiete.

Huawei Pura 80 Ultra

Los especialistas que realizaron las pruebas describen el desempeño del Pura 80 Ultra como equilibrado, potente y con un nivel de consistencia poco habitual. Aunque se registraron pequeñas variaciones en el color y el brillo en entornos de iluminación desafiante, el dispositivo destacó por su capacidad para ofrecer imágenes con colores intensos, gran precisión en la exposición y un nivel de detalle sobresaliente tanto en fotografías como en grabaciones de video. El modo retrato, uno de los aspectos más valorados por los usuarios, mostró tonos de piel fieles y un bokeh natural, elementos que contribuyeron a su elevada puntuación.

La versatilidad del equipo también fue clave. En las pruebas de tomas ultra gran angulares y fotografía con teleobjetivo, el smartphone mantuvo una nitidez destacable incluso en aproximaciones extremas. En video, la estabilización demostró ser especialmente efectiva, logrando clips fluidos y de alta nitidez incluso en movimiento.



Detrás de estos resultados se esconde una combinación de componentes avanzados y un procesamiento de imagen profundamente optimizado. La cámara principal utiliza un sensor de 50 megapíxeles y una pulgada con tecnología LOFIC, diseñada para ampliar el rango dinámico y reducir el ruido en situaciones de luz compleja. Esta lente, equipada con apertura variable f/1.6-4 y estabilización óptica, forma la base del rendimiento fotográfico del dispositivo. Complementan el sistema un módulo ultra gran angular de 40 megapíxeles y un teleobjetivo dual de 50 megapíxeles con dos distancias focales, 83 mm y 212 mm, que permiten obtener ampliaciones de 3,7x y 9,4x sin perder claridad.

El ranking completo de DXOMARK sitúa, detrás del Pura 80 Ultra, al Oppo Find X8 Ultra y al Vivo X200 Ultra. Les siguen modelos como el Huawei Pura 70 Ultra (163 puntos), el iPhone 16 Pro Max (161), el Pixel 9 Pro XL de Google (160) y el Xiaomi 15 Ultra (159). Honor, Apple y Oppo completan el resto de los diez primeros lugares.

Para quienes buscan elegir un teléfono con buena cámara, los analistas recuerdan que la cifra de megapíxeles no es suficiente para evaluar la calidad real. Aspectos como el tamaño del sensor, la apertura del lente, la estabilización, el autoenfoque y el procesamiento computacional son determinantes. Revisar fotografías de prueba y consultar evaluaciones especializadas, como las de DXOMARK, continúa siendo una de las mejores herramientas para acertar en la elección.

