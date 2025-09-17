En vivo
Blu Radio  / Tecnología  / Esta es la millonada que YouTube le paga a creadores por subir videos

Esta es la millonada que YouTube le paga a creadores por subir videos

YouTube quiere generar, incluso, más dinero para los creadores en los próximos veinte años, según anunció la compañía.

Esta es la millonada que YouTube le paga a influencers por subir videos
YouTube
Foto: generada con Image Fx
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 12:39 p. m.

El director ejecutivo de Youtube, Neal Mohan, aseguró este martes que la empresa ha pagado más de 100.000 millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios en los últimos cuatro años.

Según dijo Mohan en el evento 'Made on Youtube', que tuvo lugar en Nueva York, la aplicación pagó esta cantidad de dinero desde enero de 2021 a diciembre de 2024.

Su objetivo, incidió, es generar más dinero para los creadores en los próximos veinte años.

La empresa, propiedad de Google y que ha cumplido veinte años, presentó una serie de nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para "empoderar la creatividad" de los youtubers, que les ayudarán a editar, generar contenido, doblar voces, conocer más datos sobre su propio canal y ganar más dinero.

"Desarrollamos herramientas que ofrecen a los creadores nuevas formas de contar sus historias y a los espectadores nuevas maneras de descubrirlas. Y, lo que es igual de importante, nos basamos en nuestra trayectoria de responsabilidad para respetar los derechos de autor, que brindan a los creadores las protecciones y los controles que necesitan para prosperar en la nueva era de la IA", anotó Mohan.

Una imagen tomada el 5 de octubre de 2023 en Toulouse muestra el logotipo de la red social YouTube exhibido en una tableta y un teléfono inteligente.
YouTube
Foto: AFP

La plataforma de contenido afirmó hoy que las nuevas funciones de IA también ayudarán a los creadores a monetizar mejor su contenido.

Por ejemplo, tendrán la opción de agregar múltiples colaboradores a un solo video dependiendo del país en el que se vea o incluso cambiar el anuncio después de la publicación.

Por otra parte, Amjad Hanif, vicepresidente de gestión de productos para creadores de YouTube, previó hoy que en uno o dos años el primer youtuber generado completamente por IA podría alcanzar la popularidad de grandes youtubers como Jimmy Donaldson, más conocido por su seudónimo MrBeast, un joven de 27 años que lleva desde 2016 subiendo videos y cuenta con más de 430 millones de suscriptores.

Hanif dijo que lo más seguro es que la persona detrás de esta IA que conseguirá gran éxito en la plataforma "ya existe y está creando un canal" y recalcó lo asombroso que es ver a los creadores explorar y adaptarse a la tecnología pionera después de comprender lo que significa para el futuro del contenido.

